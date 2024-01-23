Депутат предложил называть маркетплейсы «виртуальной торговой площадкой»

По его мнению, это не только позволит не использовать иностранные словосочетания «electronic market» или «electronic marketplace», но и более конкретно объяснить покупателю, что «маркетплейс» вовсе не является магазином.

«В правилах маркетплейса написано, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей... и помогает доставить товар», - заметил парламентарий, добавив, что реальный продавец известен не всегда.

Ранее в СМИ появилась информация, что российское правительство выступило с инициативой представить предложения по замене слова «маркетплейс» русскоязычной альтернативой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

