Депутат предложил называть маркетплейсы «виртуальной торговой площадкой»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что слово «маркетплейс» можно заменить на «виртуальная торговая площадка» или «виртуальный торговый посредник».

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По его мнению, это не только позволит не использовать иностранные словосочетания «electronic market» или «electronic marketplace», но и более конкретно объяснить покупателю, что «маркетплейс» вовсе не является магазином.

«В правилах маркетплейса написано, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей... и помогает доставить товар», - заметил парламентарий, добавив, что реальный продавец известен не всегда.

Ранее в СМИ появилась информация, что российское правительство выступило с инициативой представить предложения по замене слова «маркетплейс» русскоязычной альтернативой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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