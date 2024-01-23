Депутат предложил называть маркетплейсы «виртуальной торговой площадкой»
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что слово «маркетплейс» можно заменить на «виртуальная торговая площадка» или «виртуальный торговый посредник».
По его мнению, это не только позволит не использовать иностранные словосочетания «electronic market» или «electronic marketplace», но и более конкретно объяснить покупателю, что «маркетплейс» вовсе не является магазином.
«В правилах маркетплейса написано, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей... и помогает доставить товар», - заметил парламентарий, добавив, что реальный продавец известен не всегда.
Ранее в СМИ появилась информация, что российское правительство выступило с инициативой представить предложения по замене слова «маркетплейс» русскоязычной альтернативой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru