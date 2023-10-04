Объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года
Объем наличных денег в обращении в сентябре 2023 года сократился на 21,6 млрд рублей, падение произошло впервые за 1,5 года, передает РБК со ссылкой на данные ЦБ.
Экономисты отмечают, что это связано с повышением процентных ставок: отток в наличность замедляется, так как растет доходности депозитов и сберегательная активность населения.
Накануне Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению, действовавшее полтора года. ЦБ опубликовал заявление о продлении еще на полгода ограничений на снятие наличной иностранной валюты со счетов, из которого пропала фраза о том, что банкам разрешено продавать населению только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля прошлого года. Со своих счетов граждане по-прежнему могут снимать только ту валюту, которая поступила на них до 9 марта 2022 года, сумма снятия не может быть выше $10 тыс.
Центробанк снял ограничение для банков на продажу наличной иностранной валюты гражданам, так как паники на рынке больше нет, а «налички» в стране очень много, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru