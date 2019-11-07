Объем мирового долга вырос до рекордных значений

7 ноября 201921:56

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила о рекордном мировом долге. Его объем достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн. 2/3 от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

Как добавила финансист, почти половина стран с низким уровнем дохода -43% - либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении. Опасения новой рецессии уже вошли в официальную повестку переговоров глав финансовых ведомств стран G 20.

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Ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал «похоронить» Международный валютный фонд (МВФ), потому что многие международные организации устарели и не способны, по его мнению, к самореформам.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН согласился с высказыванием главы крупнейшего российского банка, назвав его «вполне разумным и реалистичным». По его мнению, подобные организации уничтожают национальные экономики и должны быть ликвидированы.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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