Объем мирового долга вырос до рекордных значений

Ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал «похоронить» Международный валютный фонд (МВФ), потому что многие международные организации устарели и не способны, по его мнению, к самореформам.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН согласился с высказыванием главы крупнейшего российского банка, назвав его «вполне разумным и реалистичным». По его мнению, подобные организации уничтожают национальные экономики и должны быть ликвидированы.

