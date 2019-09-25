Экономист назвал МВФ врачом, выписывающим лекарства без диагноза
Михаил Делягин в эфире НСН согласился с высказыванием главы Сбербанка Германа Грефа о необходимости «похоронить» МВФ.
Глава Сбербанка Герман Греф призвал «похоронить» Международный валютный фонд (МВФ). В частности, он отметил, что многие международные организации устарели и не способны, по его мнению, к самореформам. Также Греф посоветовал организациям избегать зависимости от МВФ, поскольку ведомство обладает «позавчерашними рецептами», пишет Интерфакс.
Экономист Михаил Делягин в эфире НСН согласился с высказыванием главы крупнейшего российского банка, назвав его «вполне разумным и реалистичным». По его мнению, подобные организации уничтожают национальные экономики и должны быть ликвидированы.
«МВФ – это организация, которая после войны была призвана обеспечивать макроэкономическую стабильность для того, чтобы потом обеспечивать экономическое развитие. К сожалению, они обеспечивают стабильность методами, которые исключают возможность последующего развития, то есть как на кладбище, и они ведут дело к экономическим катастрофам. МВФ является главным виновником экономического кризиса 1998-1999 годов, в частности, и виновником неисчислимого количества национальных трагедий, это врач, который выписывает лекарство, не интересуясь диагнозом, и поэтому убивает экономику», - прокомментировал он.
По его мнению, такая деятельность организации имеет корыстный характер. «МВФ де-факто занимается подготовкой экономик для того, чтобы их могли захватывать глобальные монополии. Это абсолютно контрпродуктивная задача, и МВФ с этой задачей справляется неплохо», - пояснил он.
Делягин предположил, что этому высказыванию Грефа послужило выступление президента США Дональда Трампа на прошедшей Генассамблее ООН. «Трамп озвучил манифест американского национального эгоизма и в этом нет никакого места для международных организаций, в том числе МВФ. Может быть, господин Греф как либерал пытается таким образом, обозначить свою лояльность американскому президенту. Но в любом случае это высказывание содержательно правильно», - подчеркнул он.
Также эксперт заявил, что замены подобным организациям не нужны. «На смену убийцы не должен приходить другой убийца, региональные интеграционные проекты являются будущим человечества на данном этапе развития», - подытожил Делягин.
Ранее НСН сообщила, что специалисты Международного валютного фонда заявили, что падение цен на нефть нанесло наиболее заметный ущерб экономическому росту России в период с 2014 по 2018 год.
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