Экономист назвал МВФ врачом, выписывающим лекарства без диагноза

Глава Сбербанка Герман Греф призвал «похоронить» Международный валютный фонд (МВФ). В частности, он отметил, что многие международные организации устарели и не способны, по его мнению, к самореформам. Также Греф посоветовал организациям избегать зависимости от МВФ, поскольку ведомство обладает «позавчерашними рецептами», пишет Интерфакс.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН согласился с высказыванием главы крупнейшего российского банка, назвав его «вполне разумным и реалистичным». По его мнению, подобные организации уничтожают национальные экономики и должны быть ликвидированы.

«МВФ – это организация, которая после войны была призвана обеспечивать макроэкономическую стабильность для того, чтобы потом обеспечивать экономическое развитие. К сожалению, они обеспечивают стабильность методами, которые исключают возможность последующего развития, то есть как на кладбище, и они ведут дело к экономическим катастрофам. МВФ является главным виновником экономического кризиса 1998-1999 годов, в частности, и виновником неисчислимого количества национальных трагедий, это врач, который выписывает лекарство, не интересуясь диагнозом, и поэтому убивает экономику», - прокомментировал он.

По его мнению, такая деятельность организации имеет корыстный характер. «МВФ де-факто занимается подготовкой экономик для того, чтобы их могли захватывать глобальные монополии. Это абсолютно контрпродуктивная задача, и МВФ с этой задачей справляется неплохо», - пояснил он.