Объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей

Суммарный объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей, следует из статистики ЦБ, передают «Известия».

Основная часть приходится на кредитный портфель бизнеса, который достиг 70,5 трлн. Займы населению составили 30,7 трлн, а большая их часть пришлась на ипотеку — 17,1 трлн.

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А средние лимиты по кредиткам у россиян выросли на треть до 106 тысяч рублей. Отмечается, что гражданам требуются денежные средства в большем объеме из-за роста инфляции. При этом зарплаты тоже растут, но возникают риски зависимости от кредита, когда человек просто не может остановиться и берет кредит на какие-то не очень необходимые вещи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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