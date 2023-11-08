Объем кредитов граждан и бизнеса в России впервые превысил 100 трлн рублей

А средние лимиты по кредиткам у россиян выросли на треть до 106 тысяч рублей. Отмечается, что гражданам требуются денежные средства в большем объеме из-за роста инфляции. При этом зарплаты тоже растут, но возникают риски зависимости от кредита, когда человек просто не может остановиться и берет кредит на какие-то не очень необходимые вещи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

