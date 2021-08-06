Объем ФНБ в июле увеличился на 182 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 триллионов 757,05 миллиардов рублей, что составляет 11,9% от ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что объем ФНБ на 1 июля составлял 13 триллионов и 574,58 миллиарда рублей. За месяц сумма выросла на 182,5 миллиардов на фоне сокращения в июне более чем на 363 миллиарда рублей.