Объем ФНБ в июле увеличился на 182 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 триллионов 757,05 миллиардов рублей, что составляет 11,9% от ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина РФ.

Отмечается, что объем ФНБ на 1 июля составлял 13 триллионов и 574,58 миллиарда рублей. За месяц сумма выросла на 182,5 миллиардов на фоне сокращения в июне более чем на 363 миллиарда рублей.

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При этом 3 миллиарда вложены в долговые обязательства иностранных государств, в бумаги российских эмитентов – 294,846 миллиарда рублей и около 4 миллиардов долларов, а в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьера Марат Хуснуллин заявил, что деньги на обновление подвижного состава общественного транспорта в регионах могут быть выделены из Фонда национального благосостояния.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минфин РФ
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