Россия сократила вложения в госдолг США
Россия сократила вложения в гособлигации США в мае примерно на 150 млн долларов , следует из данных американского министерства финансов.
Таким образом, портфель РФ составил 3,805 млрд долларов. При этом в апреле и марте от составлял 3,957 млрд и 3,976 млрд долларов соответственно.
Россия начала сокращать вложения американский госдолг в 2018 году и перестала входить в число его крупнейших держателей. В мае крупнейшими держателями гособлигаций США остались Япония (1,26 трлн долларов) и Китай (1,07 трлн долларов).
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