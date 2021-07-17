Россия сократила вложения в госдолг США

Таким образом, портфель РФ составил 3,805 млрд долларов. При этом в апреле и марте от составлял 3,957 млрд и 3,976 млрд долларов соответственно.

Россия начала сокращать вложения американский госдолг в 2018 году и перестала входить в число его крупнейших держателей. В мае крупнейшими держателями гособлигаций США остались Япония (1,26 трлн долларов) и Китай (1,07 трлн долларов).



