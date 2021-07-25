Хуснуллин предложил обновить общественный транспорт в регионах за счет ФНБ

Деньги на обновление подвижного состава общественного транспорта в регионах могут быть выделены из Фонда национального благосостояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.

Общественный транспорт в России могут перевести на газ

По его словам, автобусы находятся «в плохом состоянии», а купить их самостоятельно регионы не могут. «Договорились, что дополнительные деньги выделим из Фонда национального благосостояния, это возвратные деньги в рассрочку».

Хуснуллин отметил, что механизм выдачи и возврата средств одобрят до конца текущего года.

Как сообщалось, не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Такое предложение может поступить российским губернаторам.

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ТЕГИ:Общественный ТранспортАвтобус
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