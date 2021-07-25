Хуснуллин предложил обновить общественный транспорт в регионах за счет ФНБ

По его словам, автобусы находятся «в плохом состоянии», а купить их самостоятельно регионы не могут. «Договорились, что дополнительные деньги выделим из Фонда национального благосостояния, это возвратные деньги в рассрочку».

Хуснуллин отметил, что механизм выдачи и возврата средств одобрят до конца текущего года.

Как сообщалось, не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Такое предложение может поступить российским губернаторам.

