Хуснуллин предложил обновить общественный транспорт в регионах за счет ФНБ
Деньги на обновление подвижного состава общественного транспорта в регионах могут быть выделены из Фонда национального благосостояния, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина.
По его словам, автобусы находятся «в плохом состоянии», а купить их самостоятельно регионы не могут. «Договорились, что дополнительные деньги выделим из Фонда национального благосостояния, это возвратные деньги в рассрочку».
Хуснуллин отметил, что механизм выдачи и возврата средств одобрят до конца текущего года.
Как сообщалось, не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Такое предложение может поступить российским губернаторам.
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