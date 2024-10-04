Объем ФНБ увеличился на 600 млрд рублей

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2024 года в ФНБ находилось 12,166 трлн рублей (1 августа этого же года — 12,278 трлн рублей).

На 400 млрд рублей увеличилась и ликвидная часть ФНБ (с 4,855 трлн рублей до 5,255 трлн рублей).

Кроме того, в министерстве финансов сообщили, что на счетах ФНБ в Банке России находятся 292,5 тонны золота и 221,8 млрд рублей китайских юаней. Оба показателя чуть меньше, чем по итогам августа.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2025 года ФНБ будет использоваться исключительно как источник обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть.

