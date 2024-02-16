Савельев: Решения направить на строительство ВСМ средства из ФНБ нет
Решения направить на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали деньги из Фонда национального благосостояния России нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра транспорта РФ Виталия Савельева.
Об это он заявил по итогам совещания по развитию ВСМ, которое провел глава государства Владимир Путин. «Принципиальные решения приняты, но проект требует небольшой доработки, потому что он очень дорогой, нужно немножко времени, чтобы мы пересчитали (финансовую) модель», — сказал глава Минтранса.
На вопрос, когда будут определены сроки реализации этого проекта и начнется строительство ВСМ, Савельев указал, что эти параметры будут обнародованы в ближайшее время. Отмечается, что развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта в России будет включать пять проектов, первым из которых станет магистраль Москва – Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будут ходить каждые 10-15 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru