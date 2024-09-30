Силуанов: ФНБ будут использовать как страховку при снижении цен на нефть
С 2025 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет использоваться исключительно как источник обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, средства ФНБ также будут использоваться в качестве источника развития новых рынков и инфраструктурного развития. При этом их не будут применять для балансировки бюджета.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Пополнение средств ФНБ с 2025-2026 годах ожидается в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов. По итогу 2024 года пополнение должно составить 38,8 миллиарда рублей, в 2025 году — 1,6 триллиона рублей, в 2026 году — 1,9 триллиона рублей, а в 2027 году — 1,3 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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