Силуанов: ФНБ будут использовать как страховку при снижении цен на нефть

С 2025 года Фонд национального благосостояния (ФНБ) будет использоваться исключительно как источник обеспечения страховки на случай снижения цен на нефть. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

На создание мобилизационного резерва ВС РФ в бюджете заложено ежегодно 14 млрд рублей

По его словам, средства ФНБ также будут использоваться в качестве источника развития новых рынков и инфраструктурного развития. При этом их не будут применять для балансировки бюджета.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Пополнение средств ФНБ с 2025-2026 годах ожидается в размере формирования дополнительных нефтегазовых доходов. По итогу 2024 года пополнение должно составить 38,8 миллиарда рублей, в 2025 году — 1,6 триллиона рублей, в 2026 году — 1,9 триллиона рублей, а в 2027 году — 1,3 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:БюджетАнтон Силуанов

Горячие новости

Все новости

партнеры