Объем экспорта американских товаров в РФ достиг минимума с 1992 года
Поставки товаров из США в Россию сократились до минимума за последние 32 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Бюро переписи.
По информации ведомства, в январе 2024 года объем экспорта товаров из США в РФ сократился до $30 миллионов. При этом еще в декабре 2023-го он составлял $58,9 миллиона.
Российский экспорт в США в январе текущего года составил $244 миллиона. В декабре показатель превышал $292 миллиона.
В Бюро переписи отметили, что в 2022 году объемы торговли между Россией и США составляли $1,7 миллиарда.
Как сообщала газета «Ведомости», российские таможенные службы начали проверять товары на американское происхождение. При наличии доказательств, что продукция произведена в США, пошлину начисляют по повышенному тарифу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru