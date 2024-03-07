Объем экспорта американских товаров в РФ достиг минимума с 1992 года

По информации ведомства, в январе 2024 года объем экспорта товаров из США в РФ сократился до $30 миллионов. При этом еще в декабре 2023-го он составлял $58,9 миллиона.

Российский экспорт в США в январе текущего года составил $244 миллиона. В декабре показатель превышал $292 миллиона.

В Бюро переписи отметили, что в 2022 году объемы торговли между Россией и США составляли $1,7 миллиарда.

Как сообщала газета «Ведомости», российские таможенные службы начали проверять товары на американское происхождение. При наличии доказательств, что продукция произведена в США, пошлину начисляют по повышенному тарифу, передает «Радиоточка НСН».

