Эксперт рассказала о параметрах выгодного для потребителя кредита

Выгода обычного потребительского кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны ипотечные займы, которые, как правило сопоставимы с арендой или даже выгоднее нее. А займы на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату, отметила эксперт.

Большинство должников в России, допускающих просрочку по займам, делают это из-за финансовых трудностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За 2020 год доля называющих такую причину увеличилась с 50 до 75 процентов. Кредитные обязательства есть у 60 процентов экономически активного населения страны, а каждый 12-й экономически активный россиянин имеет просроченные платежи по ссудам.

