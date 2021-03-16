Эксперт рассказала о параметрах выгодного для потребителя кредита

Главный параметр выгодного потребительного кредита - малая переплата сверх тела займа, сообщила «Прайм» директор по коммуникациям сайта «Сравни.ру» Александра Краснова.

Па ее словам, такую возможность обеспечивает, например, карта рассрочки – если гасить долг вовремя, то платить проценты не надо. Выгодны могут быть и кредитные карты, по которым предусмотрен грейс-период, что позволяет вернуть деньги, не платя проценты. Краснова напомнила, что кешбэк у таких карт выше, чем у дебетовых.

Специалист рассказала, как получить доход с кредитной карты

Выгода обычного потребительского кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны ипотечные займы, которые, как правило сопоставимы с арендой или даже выгоднее нее. А займы на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату, отметила эксперт.

Большинство должников в России, допускающих просрочку по займам, делают это из-за финансовых трудностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

За 2020 год доля называющих такую причину увеличилась с 50 до 75 процентов. Кредитные обязательства есть у 60 процентов экономически активного населения страны, а каждый 12-й экономически активный россиянин имеет просроченные платежи по ссудам.

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ФОТО: РИА Новости
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