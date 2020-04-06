Названы регионы, где жители тратят больше всего денег на еду

При этом в 11 регионах страны расходы людей на еду не превышают 30%. Среди них Москва (25%), Московская область (25%), сообщает Ura.ru.

Средний показатель расходов на питание в регионах с 2004 по 2018 год снизился примерно на 10%, сообщает РИА ФАН.

Ранее диетолог Дженнифер Оберт заявил, что население планеты может столкнуться с опасностью массового ожирения из-за карантина по коронавирусу. По его словам, взрослый человек, находясь дома, в день тратит примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. К тому же пандемия для многих людей является стрессовой ситуацией, из-за которой они начинают употреблять больше вредной еды.







