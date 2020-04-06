Названы регионы, где жители тратят больше всего денег на еду
В 14 регионах России доля расходов на еду составляет от 40% общих доходов и выше. Список был составлен рейтинговым агентством АКРА. Больше всего денег на питание расходуют жители Ингушетии (59%), Дагестана (55%), Чукотского автономного округа (48%), Смоленской области (48%), Кабардино-Балкарии (45%), а также Рязанской области (44%), Мордовии (43%), Тюменской (42%), Саратовской (40%) и Тульской областей (40%), передает РБК.
При этом в 11 регионах страны расходы людей на еду не превышают 30%. Среди них Москва (25%), Московская область (25%), сообщает Ura.ru.
Средний показатель расходов на питание в регионах с 2004 по 2018 год снизился примерно на 10%, сообщает РИА ФАН.
Ранее диетолог Дженнифер Оберт заявил, что население планеты может столкнуться с опасностью массового ожирения из-за карантина по коронавирусу. По его словам, взрослый человек, находясь дома, в день тратит примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни. К тому же пандемия для многих людей является стрессовой ситуацией, из-за которой они начинают употреблять больше вредной еды.
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