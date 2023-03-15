В Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет
Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки не попали в список исключений, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.
Также он сообщил, что сектор МСП и компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее 1 миллиарда рублей будут освобождены от выплат. Все остальные сферы будут платить налог, если был прирост прибыли.
Крупный бизнес и власти РФ пришли к компромиссу по вопросу разовой выплаты в федеральный бюджет. Об этом в феврале сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, платеж будет связан с благоприятными условиями, которые дали возможность крупным компаниям получить положительные финансовые результаты за последние два года. Однако механизм расчета платежа пока не определен, отметил Шохин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Нарусова рассказала, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
- Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов
- Подмосковного педофила-убийцу отправили в колонию на 24 года
- Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
- Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
- Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов
- Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с США
- План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года
- Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
- СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru