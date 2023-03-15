В Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет

Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки не попали в список исключений, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Также он сообщил, что сектор МСП и компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее 1 миллиарда рублей будут освобождены от выплат. Все остальные сферы будут платить налог, если был прирост прибыли.