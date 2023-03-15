В Минфине рассказали, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет

Нефтегазовые и угольные компании не будут платить единоразовый взнос в бюджет, банки не попали в список исключений, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

Также он сообщил, что сектор МСП и компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 год менее 1 миллиарда рублей будут освобождены от выплат. Все остальные сферы будут платить налог, если был прирост прибыли.

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Крупный бизнес и власти РФ пришли к компромиссу по вопросу разовой выплаты в федеральный бюджет. Об этом в феврале сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, платеж будет связан с благоприятными условиями, которые дали возможность крупным компаниям получить положительные финансовые результаты за последние два года. Однако механизм расчета платежа пока не определен, отметил Шохин.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БюджетБизнесМинфин РФ
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