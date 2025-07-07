Закрылись тысячи: Малый бизнес Петербурга указал на уничтожение господдержки
Очень многие предприятия не справляются из-за падения потребительского спроса и невозможности развития производства на фоне очень высоких процентных ставок, заявила НСН Елена Гришина.
Поддержка малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге уничтожается на корню, за последнее время более тысячи предприятий малоформатной торговли были ликвидированы. Об этом в беседе с НСН заявила представительница малого бизнеса Елена Гришина.
Поддержка малого и среднего бизнеса в начале 2025 года сократилась почти в два раза — до 72 млрд рублей за I квартал, говорится в исследовании ВШЭ. Объемы сопоставимы с уровнем 2022 года. При этом ранее спрос на льготы был небольшой, так как предприниматели еще не почувствовали давления санкций, но сейчас такой показатель объясняется сокращением программ кредитования с господдержкой. Гришина рассказала, как чувствует себя малый бизнес в Петербурге.
«У нас есть фонд малого и среднего бизнеса, есть отделение господдержки именно по кредитованию, там у нас даже наоборот увеличилась выдаваемая сумма поддержки. Но уменьшилась поддержка, направленная на отраслевое развитие. Ее практически не стало, она уничтожается на корню. Говорю о малом и микробизнесе, а не о крупных и средних предприятиях. Для них что-то делается. Сейчас у нас уничтожено больше тысячи предпринимателей малоформатной торговли. Это не только объекты всего потребительского рынка. Это объекты, которые составляют комфортную жизнь жителей Санкт-Петербурга: автосервисы, автостоянки, большие павильоны в шаговой доступности. Ощущение, что чиновникам вообще не очень интересна прослойка людей 50+, которые находятся в этом бизнесе», - рассказала она.
По словам Гришиной, система маркировки легла тяжелым бременем на малый бизнес, так как для многих траты на оборудование оказываются непомерны.
«Сейчас в экспериментальном порядке внедряется система маркировки на все сферы. Мы взаимодействуем с "Честным знаком", с Минпромторгом, но здесь вопрос к контрольно-надзорным органам. Это лишняя нагрузка на бизнес. Потому что она требует материальных затрат на покупку оборудования. Это касается и пищевого, и непродовольственного сектора. И все это на фоне внедрения новой налоговой реформы. Поэтому речь идет о том, чтобы хотя бы удержаться на плаву. Очень многие не справляются из-за падения потребительского спроса и невозможности развития производства из-за очень высоких процентных ставок», - уточнила она.
Ранее стало известно, что Минпромторг проработает вопрос введения обязательной маркировки детского молочного питания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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