«Нужна конкуренция»: Ограничение наценки торговых сетей не снизит цены на яйца

Птицефабрики отказываются от долгосрочных контрактов с торговыми сетями, поскольку такие соглашения фиксируют цену яиц, что невыгодно в условиях нестабильного рынка, заявил в разговоре с НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Ранее в Росптицесоюзе сообщили, что за последние семь месяцев средняя наценка торговых сетей на яйца составила 20%, а в июле показатель достиг 25,9%, пишет РБК. Союз обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%, сама ФАС готова предложить торговым сетям переходить на долгосрочные контракты с производителями. Однако Карпов заявил, что ограничение наценки торговых сетей на продукцию не поможет стабилизировать стоимость товаров.