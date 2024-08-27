«Нужна конкуренция»: Ограничение наценки торговых сетей не снизит цены на яйца
Рост стоимости на яйца в конце 2023 года был связал с недостаточным объемом продукции на российском рынке, сообщил в эфире НСН Андрей Карпов.
Птицефабрики отказываются от долгосрочных контрактов с торговыми сетями, поскольку такие соглашения фиксируют цену яиц, что невыгодно в условиях нестабильного рынка, заявил в разговоре с НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Ранее в Росптицесоюзе сообщили, что за последние семь месяцев средняя наценка торговых сетей на яйца составила 20%, а в июле показатель достиг 25,9%, пишет РБК. Союз обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%, сама ФАС готова предложить торговым сетям переходить на долгосрочные контракты с производителями. Однако Карпов заявил, что ограничение наценки торговых сетей на продукцию не поможет стабилизировать стоимость товаров.
«Когда яйцо было дорогое, и стоимость доходила до 200 рублей за десяток, в рознице его продавали за 150 рублей. Это говорит о том, что в разные периоды разные наценки. Также в разных торговых сетях свои закупочные цены, наценка. Как правило, цены доступны для нашего покупателя. Вопрос о том, какая наценка разумна, является обсуждаемым. Даже 20% наценка, как правило, идет в убыток торговой сети. Сеть зарабатывает на объеме, если кто-то хочет ограничивать наценки, то также стоит зеркально ограничить наценку для производителей. Но ограничения – неправильный путь. Нужно обеспечить конкуренцию, достаточное предложение на рынке. Как правило, рост цен обусловлен ненадлежащей конкуренцией и дефицитом товара. Когда стоимость яиц возрастала, птицеводческий союз показал, что не контролирует ситуацию. В стране достаточно большое число птицефабрик, в какой-то мере они являются монополистами в своих отдельно взятых регионах», - пояснил он.
Эксперты РБК также сообщили, что к наращиванию наценки торговых сетей на яйца привел недостаточный объем долгосрочных контрактов на поставку продукции: на данный момент только у 30% птицефабрик заключены долгосрочные контракты. Карпов заявил, что производство не заинтересовано в подобных договорах.
«Торговля активно заключает долгосрочные договоры с теми производителями, которые готовы по ним работать. В таком контракте, среди прочего, прописана и цена. В период роста цен отдельные хозяйства были вынуждены поставлять товар по более низкой стоимости из-за долгосрочных договоров. И наоборот, фабрики, не имеющие долгосрочных контрактов, активно пользовались этим, когда была такая возможность. Ситуация на рынке бывает разной, в силу этого сегодня не всегда птицефабрики готовы заключать контракты на долгий срок», - добавил он.
По данным Росстата, в октябре 2023 года стоимость куриных яиц увеличилась в среднем по России на 23,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Птицеводы объяснили, что столкнулись с сокращением поголовья из-за вспышки птичьего гриппа, а также ростом издержек производства. Пик подорожания яиц в рознице пришелся на декабрь 2023 года. Комментируя ситуацию в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин назвал ее «сбоем в работе правительства», напоминает «Радиоточка НСН».
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