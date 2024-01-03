В Россию поступила первая партия яиц из Турции
Первую партию куриных яиц из Турции ввезли в Россию. Об этом в среду, 3 января, сообщил Россельхознадзор.
Партию в количестве 316,8 тысячи штук ввезли через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Общий вес поставки — 19,36 тонны.
По информации ведомства, поставки ведутся с шести турецких предприятий.
Как сообщал Росстат, в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, передает RT. В 2023 году стоимость продукта увеличилась на 36,54%.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения птицефабрики поручил поставить яйца в Россию, напоминает «Радиоточка НСН».
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