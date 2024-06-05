«Нужна конкуренция»: Экономист назвал альтернативу торговой наценке
Ограничения при наценке на социально значимые продовольственные товары противоречат закону о торговле и не помогут сдержать цены, сказал НСН Леонид Холод.
Для регулирования роста цен важно обеспечить достаточную конкуренцию на рынке, заявил в интервью НСН доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
По данным «Парламентской газеты», комитет Госдумы по аграрной политике поддержал законопроект, регулирующий наценку продуктов, которые входят в список товаров первой необходимости. Члены комитета внесли подобную инициативу еще в 2022 году, уточняя, что наценка не должна превышать 10%. В мае 2024 года вновь вернулись к вопросу, но комитет Госдумы по промышленности и торговле отклонил принятие законопроекта в первом чтении. Как пояснил Холод, обсуждаемая инициатива противоречит закону о торговле.
«Есть прямое противоречие закону о торговле, потому что наценка – это стоимость услуг торговой организации. В соответствии с законом, тот, кто устанавливает цену, сам отвечает за свои действия. Если на какой-то территории в течение непродолжительного времени цены вдруг непонятно почему летят в космос, это может быть следствием влияния конъюнктурных факторов, в том числе слухов, монопольного сговора. В этом случае правительственные уполномоченные органы могут устанавливать наценку, чтобы сбить ажиотаж, вводить государственное регулирование», - сказал он.
По словам собеседника НСН, установление наценки на определенные товары таит в себе угрозу.
«К примеру, магазину установили наценку товара, что приносит убытки. В условиях свободны рыночных действий можно убрать из ассортимента убыточный товар либо отыграться любым другим способом. Назначения силовой сторонней наценки не совсем соответствуют рыночной практике. Режим ручного управления применяется в рыночной экономике, но в экстремальных ситуациях. Альтернативным способом, который бы замедлил рост цен, является развитие конкуренции. Важно, чтобы было больше желающих заработать на товарах,», - подытожил он.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что совокупная наценка на социально значимые товары снизилась более чем втрое с 2021 года и составила 6,4%. В ведомстве указали, что некоторые федеральные сети по предложению ФАС ограничили наценки на позиции «первой цены» 25 категорий социально значимой продукции, напоминает «Радиоточка НСН».
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