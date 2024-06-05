«Нужна конкуренция»: Экономист назвал альтернативу торговой наценке

По данным «Парламентской газеты», комитет Госдумы по аграрной политике поддержал законопроект, регулирующий наценку продуктов, которые входят в список товаров первой необходимости. Члены комитета внесли подобную инициативу еще в 2022 году, уточняя, что наценка не должна превышать 10%. В мае 2024 года вновь вернулись к вопросу, но комитет Госдумы по промышленности и торговле отклонил принятие законопроекта в первом чтении. Как пояснил Холод, обсуждаемая инициатива противоречит закону о торговле.

«Есть прямое противоречие закону о торговле, потому что наценка – это стоимость услуг торговой организации. В соответствии с законом, тот, кто устанавливает цену, сам отвечает за свои действия. Если на какой-то территории в течение непродолжительного времени цены вдруг непонятно почему летят в космос, это может быть следствием влияния конъюнктурных факторов, в том числе слухов, монопольного сговора. В этом случае правительственные уполномоченные органы могут устанавливать наценку, чтобы сбить ажиотаж, вводить государственное регулирование», - сказал он.