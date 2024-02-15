Минсельхоз России: произошло снижение цен на социально значимые продукты питания

За последний месяц в России произошло снижение цен на социально значимые продукты питания, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минсельхоз.

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Речь идет о гречке, рисе, подсолнечном масле, рыбных консервах. Также подешевела вермишель. В ведомстве заявили, что отпускные цены на продовольственном рынке находятся на особом контроле.

Больше всего за последний месяц подешевела гречка – на 8,3%. За год снижение произошло на 22%. Это объясняется высоким урожаем гречихи в 2023 году, который полностью закрывает потребности российских переработчиков в доступном сырье.

Ранее стало известно, что после снижения в начале года цены на куриные яйца вновь пошли вверх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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