Джабаров: Украину ждут неминуемые потери после запуска «Северного потока-2»
Украина больше не сможет шантажировать Россию и Европу поставками газа, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН рассказал о том, что до строительства газопровода Украина шантажировала не только Россию, но и всю Европу, а теперь оказалась в невыгодном положении.
«Нас буквально Украина шантажировала, шантажировала все Европу. Я думаю, диверсификация газовых потоков в Европу отобьет желание Украины шантажировать. Украину ждут неминуемые потери, потому что объемы газа, которые будут прокачиваться через страну, будут снижаться. Я не уверен, что их система газопроводная долговечная и будет работать. Поэтому перспектива для Украины, к сожалению, очень мрачная», - объяснил он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему транзит российского газа гарантирован Киеву даже при работающем «Северном потоке-2» и рассказал, в каком объеме.
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