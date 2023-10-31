Новый владелец Decathlon запустит сеть спортивных магазинов Desport
Компания «АРМ», купившая российские активы Decathlon, объявила об открытии новой сети спортивных магазинов, сообщает ТАСС.
Новые магазины будут называться Desport, они начнут работать в декабре 2023 года. В компании уточнили, что ассортимент будет формироваться «по мере поступления товаров».
«Название нового бренда Desport происходит от старофранцузского слова «desport», означающего «развлечение», «игра», которое дало начало слову «спорт» во многих языках мира», - указали в «АРМ».
Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что купившая российские активы Decathlon компания «АРМ» сохранит рабочие места всех 909 сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru