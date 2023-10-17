«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»
Торговая сеть «Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов формата «у дома» «Монетка», в периметр сделки вошли 2 120 торговых точек, пять распределительных центров площадью 116 тысяч квадратных метров и свыше 560 грузовых автомобилей. Об этом говорится в сообщении ретейлера.
«Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп" (управляет магазинами под брендом "Монетка". - НСН) через свою основную операционную компанию ООО "Лента". Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования», — указано в сообщении.
В «Ленте» отметили, что большинство магазинов «Монетка» находятся на Урале и в Западной Сибири. Планируется, что бизнес бренда продолжит работать как отдельное юрлицо и сохранит основные операционные процессы. «Лента» обеспечит рост магазинов «у дома» за счет открытия новых точек «Монетка» и ребрендинга магазинов «Мини Лента», которые начнут работать под новым брендом.
Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о покупке сети магазинов, предписав при этом обеспечить конкуренцию. В связи с этим «Лента» в течение года будет соблюдать обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые товары в городском округе Ханты-Мансийск.
Ранее компания X5 Group заявила о намерении протестировать модель работы магазинов малого формата, напоминает RT.
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