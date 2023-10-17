«Лента» купила сеть магазинов «Монетка»

«Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп" (управляет магазинами под брендом "Монетка". - НСН) через свою основную операционную компанию ООО "Лента". Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования», — указано в сообщении.

В «Ленте» отметили, что большинство магазинов «Монетка» находятся на Урале и в Западной Сибири. Планируется, что бизнес бренда продолжит работать как отдельное юрлицо и сохранит основные операционные процессы. «Лента» обеспечит рост магазинов «у дома» за счет открытия новых точек «Монетка» и ребрендинга магазинов «Мини Лента», которые начнут работать под новым брендом.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о покупке сети магазинов, предписав при этом обеспечить конкуренцию. В связи с этим «Лента» в течение года будет соблюдать обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые товары в городском округе Ханты-Мансийск.

Ранее компания X5 Group заявила о намерении протестировать модель работы магазинов малого формата, напоминает RT.

