Новые станции метро Москвы оснащаются российской пожарной сигнализацией
На строящихся линиях и станциях метро столицы устанавливается противопожарное оборудование отечественного производства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что из-за ограничения поставок в страну высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений. По словам Бочкарева, результатом работы стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на отечественны системы, которые производятся на предприятии Подмосковья.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что одним из важнейших элементов пожарной сигнализации является аспирационная система, которая обеспечивает раннее предупреждение о возгорании на объектах. По его словам, российский аспирационный извещатель отличается от зарубежных аналогов повышенной чувствительностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru