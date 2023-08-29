Новые станции метро Москвы оснащаются российской пожарной сигнализацией

Он отметил, что из-за ограничения поставок в страну высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений. По словам Бочкарева, результатом работы стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на отечественны системы, которые производятся на предприятии Подмосковья.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что одним из важнейших элементов пожарной сигнализации является аспирационная система, которая обеспечивает раннее предупреждение о возгорании на объектах. По его словам, российский аспирационный извещатель отличается от зарубежных аналогов повышенной чувствительностью.

