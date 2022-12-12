Бочкарев: В Москве ведется проектирование и строительство нескольких новых радиальных линий метро

Работы по строительству нескольких радиальных линий метро продолжаются в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Реализация крупнейшего в мире проекта метростроения – Большой кольцевой линии - близка к завершению: ее общая строительная готовность составляет 97%. До конца этого года планируем закончить все строительные работы, а уже в начале следующего – запустить движение на всем протяжении кольца», – отметил заммэра.

Как уточнил Бочкарев, после запуска БКЛ строительство метро в Москве не остановится. Так, ведется работа по проектированию и строительству новых радиальных линий, и десятки расположенных на удалении от метро районов получат скоростной транспорт в шаговой доступности. В частности, уже в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию участок продления Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до станции «Внуково», расположенной вдоль терминала «А» аэропорта, и запустить участок Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха».

По словам Бочкарева, программой развития сети московского метрополитена предусмотрено строительство трех новых радиальных линий: Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в условиях санкций столица не остановила ни одну городскую программу. Градоначальник подчеркнул, что Москва «ничего нигде не уменьшила и не отступила ни на шаг».

