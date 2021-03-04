«Новые люди» научат государство снижать цены за коммуналку

«В 90-е годы была большая инфляция, даже в начале нулевых, и как-то все привыкли, что цены постоянно растут. Но потом бизнес, особенно из потребительского сектора, научился работать с ценами, сдерживать и даже снижать их. И государство должно тоже научиться работать с издержками, со снижением цен, к тому же, коммунальная сфера – это очень неконкурентный сектор. Мы предлагаем за счет смарт-решений, в частности, за счет кредитования, снизить расходы на ЖКХ, цены для людей на 20-25 процентов, то есть мы переносим методики из бизнеса в эту сферу. От момента принятия решения до момента, чтобы цены были снижены, нужно около года. Уже прошли пилоты, они показали эффективность. В тех домах тарифы удалось снизить примерно на 22 процента, на 25-процентный уровень мы сможем выйти при масштабировании программы. Теперь только бери и делай. От этой системы все выигрывают: и жители, и банки, и управляющие компании», – подчеркнул он.

В партии уверены, что после реализации программы «Энергоэффективность для снижения платы за ЖКУ» улучшится уровень жизни граждан, экологическая обстановка в городах и повысится качество нового строительства.

В 2020 году режим самоизоляции, дистанционный формат работы, обучение школьников и студентов на дому способствовали росту расходов россиян на «коммуналку». Тем не менее, согласно прогнозам Минэнерго, тарифы на ЖКХ и электроэнергию в 2021 году вырастут еще на 5 процентов.

