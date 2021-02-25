Долги за услуги ЖКХ в России выросли на 55 млрд рублей

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги в период пандемии коронавируса выросли на 55 млрд рублей, общая задолженность к октябрю 2020 года составила 625 млрд. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на расчеты Росстата.

По данным ведомства, к началу 2020 года из-за старта отопительного сезона долги за ЖКХ выросли 615 млрд рублей. С течением времени задолженность за отопление снизилась, однако общая сумма долгов за год выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

При этом около 276 млрд рублей россияне задолжали управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, 350 млрд рублей — непосредственно ресурсоснабжающим организациям.

Более всего средств жители страны недоплатили за содержание жилья (150 млрд рублей долга управляющим организациям) и отопление (145 млрд долга тепловым сетям).

Как отмечают в Росстате, с начала 2020 года заметно выросли задолженности за водоснабжение (с 32 до 38 млрд рублей) и водоотведение (с 20 до 24 млрд), а также за вывоз мусора (с 16 до 29 млрд).

По данным Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), уже в феврале платежная дисциплина части россиян повысится из-за отмены запрета на штрафы и пени за неоплату услуг ЖКХ, действовавшего до января.

Однако, как отмечают в АКОН, часть долга так и не будет погашена, поскольку ряд организаций уже прекратили свою деятельность, еще примерно треть УК и ТСЖ рискуют обанкротиться в этом году.

