Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве
Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels дополнил модельный ряд новым устройством лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
По его словам, аппарат на 90% состоит из комплектующих, произведенных на территории РФ.
«С его помощью можно удалять до 20 видов загрязнений с поверхности металла – следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое», – рассказал глава департамента.
Он также подчеркнул, что мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду, что особенно востребовано на предприятиях, где требуется высокая производительность.
Как уточнил гендиректор компании Михаил Олегин, все оборудование предприятия производится в Москве и Подмосковье.
«Серия F-Clean включает в себя импульсные и непрерывные волоконные лазерные источники мощностью от 50 до 1,5 тысячи ватт, а также форм-факторы», - добавил Олегин.
Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного лазерного оборудования, а также занимается интеграцией лазерных систем с коллаборативными роботами.
Москва – город с развитым производством, в котором действуют свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Комфортные условия, созданные в столице для предпринимателей, позволяют развиваться как крупному бизнесу, так и малым и средним компаниям. Размещение промплощадок открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки. В настоящее время в Москве предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.
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