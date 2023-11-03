Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве

Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels дополнил модельный ряд новым устройством лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, аппарат на 90% состоит из комплектующих, произведенных на территории РФ.

«С его помощью можно удалять до 20 видов загрязнений с поверхности металла – следы нефтепродуктов, ржавчину, краску, нагар и многое другое», – рассказал глава департамента.

Он также подчеркнул, что мощность устройства позволяет обрабатывать до 200 квадратных сантиметров в секунду, что особенно востребовано на предприятиях, где требуется высокая производительность.

Как уточнил гендиректор компании Михаил Олегин, все оборудование предприятия производится в Москве и Подмосковье.

«Серия F-Clean включает в себя импульсные и непрерывные волоконные лазерные источники мощностью от 50 до 1,5 тысячи ватт, а также форм-факторы», - добавил Олегин.

Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного лазерного оборудования, а также занимается интеграцией лазерных систем с коллаборативными роботами.

Москва – город с развитым производством, в котором действуют свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Комфортные условия, созданные в столице для предпринимателей, позволяют развиваться как крупному бизнесу, так и малым и средним компаниям. Размещение промплощадок открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки. В настоящее время в Москве предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами.

