Новости за ночь: В России могут отменить накопительную часть пенсий
Федерация независимых профсоюзов России предложила отменить накопительную часть пенсии. Как пишут «Известия» со ссылкой на письмо главе правительства Михаилу Мишустину, "вопрос с накопительной частью пенсии приводит к «правовым коллизиям».
При средней продолжительности жизни в 72 года фактический период дожития равняется 12-15 лет. Пять лет назад 2015 году показатель для накопительного компонента приравняли к 19 годам, также было принято решение ежегодно его увеличивать. В следующем году коэффициент вырос до 22 лет. Профсоюзы считают, что такая практика "дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных".
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, как будет соотноситься индексация пенсии в следующем году с ростом инфляции.
«Потому что в 2018 году, когда мы принимали решение о изменении пенсионного законодательства в сторону, в том числе, увеличения пенсионного возраста, был принят блок законов, который смягчал негативные последствия этого процесса. В том числе путем увеличенной индексации пенсий с таким расчетом, чтобы страховая пенсия увеличилась, в среднем, на тысячу рублей. Учитывая, что средний размер пенсий 14 с небольшим тысяч, это и было примерно 6,3%, 6,8% увеличения. Президент просто напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает до 2024 года четкую роспись в законе об индексации, какая бы ни была инфляция», - сказал Рязанский.
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