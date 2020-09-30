Новости за ночь: В России могут отменить накопительную часть пенсий

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, как будет соотноситься индексация пенсии в следующем году с ростом инфляции.

«Потому что в 2018 году, когда мы принимали решение о изменении пенсионного законодательства в сторону, в том числе, увеличения пенсионного возраста, был принят блок законов, который смягчал негативные последствия этого процесса. В том числе путем увеличенной индексации пенсий с таким расчетом, чтобы страховая пенсия увеличилась, в среднем, на тысячу рублей. Учитывая, что средний размер пенсий 14 с небольшим тысяч, это и было примерно 6,3%, 6,8% увеличения. Президент просто напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает до 2024 года четкую роспись в законе об индексации, какая бы ни была инфляция», - сказал Рязанский.

