Новости за ночь: В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»
С предложением начислять пенсию «по рангам» предложил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов. Рангов должно быть десять.
«Минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной…. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет», - заявил Калашников РИА Новости.
Он добавил, что было бы неплохо вернуться к советской традиции и возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.
Напомним, глава Минфина предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.
«Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Философия такая: не надо помогать работающим пенсионерам, они работают и помогают сами себе. А у нас в стране каждый десятый пенсионер работает. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - отметил Широков.
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