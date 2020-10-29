Новости за ночь: В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»

Он добавил, что было бы неплохо вернуться к советской традиции и возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты.

Напомним, глава Минфина предложил не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков в интервью НСН назвал главу финансового ведомства бухгалтером, который перекладывает деньги из кармана в карман.

«Министр Силуанов же рассматривает ситуацию с позиции бухгалтера: где-то денег не хватает, оттуда взял – сюда дал. Философия такая: не надо помогать работающим пенсионерам, они работают и помогают сами себе. А у нас в стране каждый десятый пенсионер работает. Но в данном случае это не деньги Силуанова. Это деньги работающих пенсионеров. Отдайте им деньги, потому что они их заработали и внесли в копилку Пенсионного фонда», - отметил Широков.

