Новости за ночь: ЦБ предложил банкам самостоятельно страховать ипотечников

Банк России представил новую концепцию ипотечного страхования, которая предполагает, что банк при выдаче ипотеки будет за свой счёт страховать жизнь и здоровье заёмщика, а также приобретаемую им недвижимость. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

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Страховка будет обязательной, её сумму включат в полную стоимость кредита.

Сейчас расходы по страхованию недвижимости ложатся на заёмщика, зачастую он также должен оформить страховку жизни и здоровья. Как отмечают в ЦБ, банк обычно выступает агентом и забирает себе большую часть страховой премии.

В ЦБ уточняют, что новая концепция не будет применяться к заключённым до её вступления в силу ипотечным договорам. Однако при рефинансировании таких кредитов банк должен будет взять на себя расходы по страховке.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтраховкаИпотекаБанкиЦентробанк
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