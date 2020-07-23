Новости за ночь: ЦБ предложил банкам самостоятельно страховать ипотечников
Банк России представил новую концепцию ипотечного страхования, которая предполагает, что банк при выдаче ипотеки будет за свой счёт страховать жизнь и здоровье заёмщика, а также приобретаемую им недвижимость. Об этом сообщает портал «Банки.ру».
Страховка будет обязательной, её сумму включат в полную стоимость кредита.
Сейчас расходы по страхованию недвижимости ложатся на заёмщика, зачастую он также должен оформить страховку жизни и здоровья. Как отмечают в ЦБ, банк обычно выступает агентом и забирает себе большую часть страховой премии.
В ЦБ уточняют, что новая концепция не будет применяться к заключённым до её вступления в силу ипотечным договорам. Однако при рефинансировании таких кредитов банк должен будет взять на себя расходы по страховке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
789 тыс.+5 862 / сут.
Умерли
12 745+165 / сут.
Выздоровели
572 тыс.+9 669 / сут.
- Новости за ночь: ЦБ предложил банкам самостоятельно страховать ипотечников
- Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
- В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19
- ВОЗ: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется не раньше 2021 года
- «Краснодар» взял бронзу РПЛ и сыграет в квалификации Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru