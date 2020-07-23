Новости за ночь: ЦБ предложил банкам самостоятельно страховать ипотечников

Страховка будет обязательной, её сумму включат в полную стоимость кредита.

Сейчас расходы по страхованию недвижимости ложатся на заёмщика, зачастую он также должен оформить страховку жизни и здоровья. Как отмечают в ЦБ, банк обычно выступает агентом и забирает себе большую часть страховой премии.

В ЦБ уточняют, что новая концепция не будет применяться к заключённым до её вступления в силу ипотечным договорам. Однако при рефинансировании таких кредитов банк должен будет взять на себя расходы по страховке.

