Мишустин допустил продление программы льготной ипотеки

Правительство России осенью примет решение относительно продолжения программы льготной ипотеки под 6,5% в 2021 году и её условий. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, выступая с отчётом перед депутатами Госдумы, сообщает Ura.ru.

Мишустин отметил спрос на льготные ипотечные кредиты. По его данным, в июне количество заёмщиков выросло на 31%.

Программа льготной ипотеки под 6,5% на жильё в новостройках действует с апреля по ноябрь 2020 года. Она распространяется на кредиты до шести миллионов рублей в регионах, до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Разницу между рыночной и льготной ставкой банкам компенсирует государство.

Мишустин также выступил за дополнительное финансирование из бюджета программы льготной ипотеки в сёлах.

