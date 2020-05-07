Новости за ночь: ЦБ подсчитал убытки страны за месяц самоизоляции
Один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП России 1,5-2%, а из ВВП соответствующего квартала — 4,5-6%. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном накануне на сайте Центробанка РФ.
Предполагается, что негативный эффект нерабочего апреля «значимо» усилят факторы, связанные с постепенным снятием ограничений и последствиями остановки предприятий для производственных цепочек. При этом часть потерь для бизнеса и населения компенсируют меры правительства и ЦБ, говорится в отчёте регулятора.
В Банке России считают, что большинство ограничений из-за пандемии будут сниматься во втором квартале, сообщает Ura.ru. Экономика начнёт восстанавливаться в III-IV кварталах, однако ВВП будет ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой вклад в падение ВВП, как ожидают в ЦБ, внесёт падение экспорта, которое предварительно оценивается в 10-15%.
На конец года регулятор прогнозирует инфляцию в 3,8-4,8%.
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