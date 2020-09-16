Новости за ночь: Судно для достройки «Северного потока – 2» движется в Германию
Судно снабжения «Иван Сидоренко» должен прибыть в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток — 2», 17 сентября. Во вторник по данным мониторингового ресурса Marinetraffic корабль вышел из Санкт-Петербурга.
Как уточняет Рен-ТВ, в настоящее время еще одно судно-трубоукладчик «Академик Черский» уже стоит в порту Мукран. Другое судно «Фортуна» размещено в немецком порту Ростока.
Напомним, из-за санкций США иностранные компании отказались участвовать в укладке последних 160 километров труб по дну Балтийского моря.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, почему не верит в остановку «Северного потока-2».
«Отказ от строительства «Северного потока-2», то есть введение прямых санкций, запрещающих достройку, - это наихудший сценарий, который может реализоваться. Но шансы на это невелики. Те же самые немцы несколько лет, пока на проект нападали американцы и поляки, говорили, что это экономический проект, не надо его политизировать. А сейчас получается, что они сами участвуют в политизации проекта, когда обсуждают политические санкции в виде запрета на строительство», - напомнил Юшков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru