«Двойные стандарты». Остановит ли Дания «Северный поток-2»?

Он отметил, что позиция датских политиков довольно абсурдна. По их мнению, «Северный поток-2» нельзя строить, потому что это приведет к увеличению зависимости от российского газа. Юшков напомнил, что трубопровод не предполагает заключения новых контрактов, по нему пойдут те же объемы газа, только изменится маршрут доставки. По словам аналитика, газопровод нужен для снятия объемов транзита через Украину и перенаправления их по новому маршруту, потому что это более выгодно и надежно.

«Дания в одностороннем порядке не может ввести санкции, как и любая другая страна Евросоюза, потому что вопрос санкций находится на наднациональном уровне. Такое решение могут единогласно принять все страны Евросоюза», - сказал Юшков.

Он напомнил, что угроза «Северному потоку-2» была гораздо сильнее после инцидента со Скрипалями, так как европейцы воспринимали это как агрессию против Великобритании.

«Если их все же введут, то это будет политикой двойных стандартов. В любом случае, риски повышаются, поскольку о санкциях вновь начали говорить. Основная интрига еще впереди», - заключил специалист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обязательно отреагирует, если Европа введет санкции. Он подчеркнул, что российские власти исходят из принципа взаимности в международных делах.

