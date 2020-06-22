Новости за ночь: Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа

Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения в работе двух ведомств: Минвостокразвития и Минкавказа. В первом - выросли расходы на институты развития при сокращении прямой поддержки инвестпроектов, а во втором - не выполнили почти половину показателей по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа.

В частности, в Минвостокразвития большинство регионов не выполнили все показатели результативности по использованию средств. Не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям.

У Минкавказа нарушения связаны с Федеральной адресной инвестиционной программой и предоставлением субсидий регионам на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития, пишет ТАСС.