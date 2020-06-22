Новости за ночь: Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития и Минкавказа
Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения в работе двух ведомств: Минвостокразвития и Минкавказа. В первом - выросли расходы на институты развития при сокращении прямой поддержки инвестпроектов, а во втором - не выполнили почти половину показателей по госпрограмме развития Северо-Кавказского федерального округа.
В частности, в Минвостокразвития большинство регионов не выполнили все показатели результативности по использованию средств. Не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям.
У Минкавказа нарушения связаны с Федеральной адресной инвестиционной программой и предоставлением субсидий регионам на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса могут быть пересмотрены нацпроекты. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин еще в конце марта поручил Минфину и Минэкономразвития определить расходы бюджета, которые они считают приоритетными. Счетная палата обнаружила задержки с финансированием нацпроектов.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие изменения могут быть внесены в реализацию нацпроектов.
«Сейчас идет процесс по корректировке бюджета на второе полугодие этого года. Буквально на днях было заявление Мишустина, что доходы бюджета очень сильно пострадают, но расходную часть пока корректировать не будут. Но думаю, они изменят и расходную часть, что отразится на всем, в том числе на нацпроектах. Единственное, что не пострадает, это социальные инициативы президента, с которыми он выступил в январе. По опыту прошлого кризиса, 2008-09 годов, могу сказать. Тогда федеральные проекты растянули по срокам. Было четыре года – стало шесть-семь. Это произошло, например, с программой перевооружения армии. С нацпроектами может произойти то же самое. Пока об этом никто не говорит, но, уверен, думают в этом направлении», - сказал собеседник НСН.
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