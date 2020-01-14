Воруют. Счетная палата РФ назвала объем хищений из федерального бюджета

Правда, с оговоркой: речь идет о хищениях, которые расследуются в рамках уголовных дел. Общий же объем нарушений Алексей Кудрин оценил в интервью РИА Новости в сотни миллиардов рублей. По его словам, за 2019 год таких нарушений было выявлено более чем на 800 миллиардов. Вместе с тем, из его слов следует, что далеко не все эти нарушения могут быть сочтены преступлениями: примерно треть – нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют по ходу проверок. «Еще треть – нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», - сказал Кудрин.

Оговорка, использованная главой Счетной палаты, объясняет относительную небольшую оценку масштабов коррупции в стране. На это обратил внимание в интервью НСН зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Он полагает, что в действительности сума хищений гораздо выше.

«Коррупционные преступления, связанные с хищением бюджетных средств, имеют высокую степень латентности. Соответственно основываться только на установленных в рамках следствия суммах ущерба было бы неправильно и некорректно – они не показывают реального положения вещей. Поэтому, я полагаю, что сумма ежегодных потерь для бюджета превышает названную Алексеем Леонидовичем, это если мы говорим в целом, а не о том, что проходит через уголовные дела».

Приближенной к реальности считает оценку Алексея Кудрина эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал. Впрочем, он тоже упомянул про принцип айсберга.

«У Кудрина должность такая – главы Счетной палаты – он обладает информацией, приближенной к реальности. К тому же цифры берутся из материалов уголовных дел, арбитражных процессов по взысканию ущерба, недоимок. Значит об этих хищениях уже известно. Нужно помнить еще и принцип айсберга: мы видим меньшую его часть. Так что можно сказать, что, скорее всего, это действительная ситуация».

В канун четвертьвекового юбилея Счетной палаты России ее глава анонсировал грядущие изменения в подходах к работе ведомства. Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита, - сказал Алексей Кудрин. Основная задача реформы – «больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», - пояснил он.

Пока же диалоги о коррупции строятся по отработанной поколениями формуле:

«Воруют, Алексей Леонидович?»

«Воруют, Владимир Владимирович».

