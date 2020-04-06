Новости за ночь: Россиянам не будут начислять пени за неуплату по ЖКХ
Распоряжением правительств до 1 января 2021 года запрещено начислять россиянам пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг. Как пишут «Ведомости», постановление, подписанное премьером Мишустиным, предполагает временную приостановку начисления штрафов по ЖКУ, а также отмену взносов за капремонт. Кроме того, будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.
Постановление принято на основании поправок к федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
«Известия» напоминают, сейчас в большинстве регионов страны действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что взять на себя обязанность по облегчению финансовых затрат на коммунальные услуги в период самоизоляции может только правительство. Однако, по его словам, вряд ли на это стоит рассчитывать.
«Если бы у государства была возможность поддержать население, это было бы очень хорошо. Но я знаю ситуацию в муниципалитетах, они еле-еле сводят концы с концами, им это будет сложно. Что делать жилищным органам? За счет чего сегодня им помогать населению? Им тоже нужно чаще мыть подъезды, оказывать другие услуги чаще», - уточнил он.
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