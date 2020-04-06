Новости за ночь: Россиянам не будут начислять пени за неуплату по ЖКХ

«Известия» напоминают, сейчас в большинстве регионов страны действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что взять на себя обязанность по облегчению финансовых затрат на коммунальные услуги в период самоизоляции может только правительство. Однако, по его словам, вряд ли на это стоит рассчитывать.

«Если бы у государства была возможность поддержать население, это было бы очень хорошо. Но я знаю ситуацию в муниципалитетах, они еле-еле сводят концы с концами, им это будет сложно. Что делать жилищным органам? За счет чего сегодня им помогать населению? Им тоже нужно чаще мыть подъезды, оказывать другие услуги чаще», - уточнил он.





