Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США

Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

В списке есть предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, передает Ura.ru.

Власти США обвинили россиянина Лифшица в электронном мошенничестве

Указывается, в частности, что Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год, пишут «Важные истории». В списке подозрительных финансовых операций также виолончелист и близкий знакомый российского президента Владимира Путина — Сергей Ролдугин.

Ранее американский Минфин добавил двух россиян в список киберсанкций. Американское ведомство назвало их фамилии, однако не указало причину внесения их в санкционный список.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:БанкиСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры