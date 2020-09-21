Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США
Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».
В списке есть предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, передает Ura.ru.
Указывается, в частности, что Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год, пишут «Важные истории». В списке подозрительных финансовых операций также виолончелист и близкий знакомый российского президента Владимира Путина — Сергей Ролдугин.
Ранее американский Минфин добавил двух россиян в список киберсанкций. Американское ведомство назвало их фамилии, однако не указало причину внесения их в санкционный список.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru