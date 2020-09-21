Новости за ночь: Российские бизнесмены и чиновники попали под подозрение Минфина США

Ряд высокопоставленных российских чиновников, а также крупных бизнесменов попали в секретные документы Минфина США из-за сомнительных транзакций в американских банках. Информацию об этом опубликовал Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

В списке есть предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, передает Ura.ru.