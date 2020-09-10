Власти США обвинили россиянина Лифшица в электронном мошенничестве

Ранее минфин США ввел санкции против трех граждан России и одного украинца. Среди россиян был Артем Лифшиц, который работает в Агентстве интернет-исследований. Деятельность организации связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который якобы пытался повлиять на выборы американского президента в 2016 году.

В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

В конце августа замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил, что большинство компьютерных атак в мире осуществляется с использованием инфраструктуры, расположенной в США. По его словам, в 2016-2019 годах американцы были причастны к 40-75% кибератак в зависимости от типа вредоносных действий.

