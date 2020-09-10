Власти США обвинили россиянина Лифшица в электронном мошенничестве
Власти США обвинили россиянина Артема Лифшица в сговоре с целью электронного мошенничества, сообщил американский минюст.
Ведомство считает, что 27-летний россиянин использовал персональные данные граждан США для создания незаконных счетов в банках и операций с криптовалютой. Сейчас Лифшиц находится на территории России.
Ранее минфин США ввел санкции против трех граждан России и одного украинца. Среди россиян был Артем Лифшиц, который работает в Агентстве интернет-исследований. Деятельность организации связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, который якобы пытался повлиять на выборы американского президента в 2016 году.
В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.
В конце августа замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов заявил, что большинство компьютерных атак в мире осуществляется с использованием инфраструктуры, расположенной в США. По его словам, в 2016-2019 годах американцы были причастны к 40-75% кибератак в зависимости от типа вредоносных действий.
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