Путин оценил уровень безработицы в России
Безработица в России всё ещё находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% от экономически активного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.
Глава государства добавил, что ситуация остаётся напряжённой. Людей, оказавшихся в сложном положении после потери работы, необходимо адресно поддержать, сообщает RT. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что к концу 2021 года занятость необходимо восстановить до уровня 2019-го. К этому сроку она не должна превышать 4,7%.
А ранее Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-совещания с руководством партии. По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения, подчеркивает Ura.ru.
При этом, Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.
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