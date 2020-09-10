Путин оценил уровень безработицы в России

Безработица в России всё ещё находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% от экономически активного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

Глава государства добавил, что ситуация остаётся напряжённой. Людей, оказавшихся в сложном положении после потери работы, необходимо адресно поддержать, сообщает RT. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что к концу 2021 года занятость необходимо восстановить до уровня 2019-го. К этому сроку она не должна превышать 4,7%.