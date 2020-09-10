Путин оценил уровень безработицы в России

Безработица в России всё ещё находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% от экономически активного населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

Глава государства добавил, что ситуация остаётся напряжённой. Людей, оказавшихся в сложном положении после потери работы, необходимо адресно поддержать, сообщает RT. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что к концу 2021 года занятость необходимо восстановить до уровня 2019-го. К этому сроку она не должна превышать 4,7%.

Безработным россиянам выплатят по 3 тысячи рублей на ребёнка

А ранее Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-совещания с руководством партии. По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения, подчеркивает Ura.ru.

При этом, Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияБезработицаВладимир Путин
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