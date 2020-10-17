Германия намерена достроить «Северный поток — 2». Но не говорит, когда

Свое заявление представитель ФРГ сделал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

В ответ на критику проекта американской стороной, Маас подчеркнул, что что решения об энергетической политике и энергоснабжении принимаются в Европе, а не в США, сообщает Газета.ru.

«Мы ведь не подвергаем критике то, что США в минувшем году более чем в 2 раза увеличили импорт нефти из России и сейчас являются вторым по объемам импортером российской нефти», — отметил глава МИД ФРГ.

Напомним, 15 октября на фоне ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным под новые ограничения ЕС персонально попали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников. На что в Российском МИД пообещали 17октября "зеркальный" ответ.