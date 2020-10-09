Новости за ночь: ОПЕК предрекла развитым странам конец нефтяной эпохи
В Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) предсказали странам с развитой экономикой значительное падение потребления нефти. Об этом говорится в докладе ОПЕК World Oil Outlook.
По прогнозам экспертов, в 2022–2025 годах государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сначала выйдут на плато по потреблению нефти в районе 47 млн баррелей в сутки, но к 2045 году они столкнутся с длительным снижением потребления этого ресурса до 35 млн баррелей в сутки.
При этом в развивающихся странах, по мнению экспертов, потребление нефти будет расти благодаря росту населения, а также потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса.
В докладе отмечается, что через четверть века крупнейшим импортером энергоресурса станет Индия, пишут «Известия».
В целом ОПЕК ждет роста потребления нефти с 99,7 млн баррелей в сутки по состоянию на 2019 год до 109,3 млн в день в 2040 году.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал два фактора, которые будут влиять на нефтяные котировки в ближайшее время. Это риск введения нового карантина в мире и поставки на рынок ливийской нефти, которая не участвует в сделке ОПЕК+ и не связана ограничениями на поставки. У опасений нового карантина появилось новая причина – болезнь Трампа.
«Раньше Трамп был ковид-диссидентом, а теперь, когда он заболел, он поверит в коронавирус и всех посадит на изоляцию. От этого в США еще больше упадет потребление топлива», - пояснил эксперт.
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