Новости за ночь: ОПЕК предрекла развитым странам конец нефтяной эпохи

При этом в развивающихся странах, по мнению экспертов, потребление нефти будет расти благодаря росту населения, а также потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса.

В докладе отмечается, что через четверть века крупнейшим импортером энергоресурса станет Индия, пишут «Известия».

В целом ОПЕК ждет роста потребления нефти с 99,7 млн баррелей в сутки по состоянию на 2019 год до 109,3 млн в день в 2040 году.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН назвал два фактора, которые будут влиять на нефтяные котировки в ближайшее время. Это риск введения нового карантина в мире и поставки на рынок ливийской нефти, которая не участвует в сделке ОПЕК+ и не связана ограничениями на поставки. У опасений нового карантина появилось новая причина – болезнь Трампа.

«Раньше Трамп был ковид-диссидентом, а теперь, когда он заболел, он поверит в коронавирус и всех посадит на изоляцию. От этого в США еще больше упадет потребление топлива», - пояснил эксперт.



