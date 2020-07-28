Новости за ночь: Неподтверждённые доходы россиян предложили перечислять в ПФР
Министерство финансов РФ внесло в правительство законопроект с поправками в Гражданский и Бюджетный кодексы, который разрешит перечислять в Пенсионный фонд РФ доходы, законность получения которых не подтверждена. Об этом пишут «Известия».
Пока в пользу государства изымается лишь имущество, приобретённое на неподтверждённые доходы. Если новая инициатива Минфина обретёт силу закона, то конфисковывать начнут и денежные средства, законность которых не подтверждена, говорится в материале. Какая сумма может вызвать подозрения у проверяющих и кто будет осуществлять контроль, в Минфине не пояснили.
В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфиксованную у чиновников недвижимость. Инициатива пополнять ПФР за счёт изъятия неподтверждённых средств возникла на фоне серьёзного дефицита фонда. Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов оценивает его в 650 миллиардов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru