Новости за ночь: Неподтверждённые доходы россиян предложили перечислять в ПФР

Пока в пользу государства изымается лишь имущество, приобретённое на неподтверждённые доходы. Если новая инициатива Минфина обретёт силу закона, то конфисковывать начнут и денежные средства, законность которых не подтверждена, говорится в материале. Какая сумма может вызвать подозрения у проверяющих и кто будет осуществлять контроль, в Минфине не пояснили.

В 2020 году Пенсионный фонд впервые получил средства за конфиксованную у чиновников недвижимость. Инициатива пополнять ПФР за счёт изъятия неподтверждённых средств возникла на фоне серьёзного дефицита фонда. Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов оценивает его в 650 миллиардов рублей.

