Новости за ночь: Названы самые невостребованные професии в период пандемии коронавируса

По результатам анализа компании HeadHunter, наименее востребованными на рынке сейчас являются профессии официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров, передает Ura.ru.

Вместе с теми, в пресс-службе сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» рассказали о сильно выросшем числе вакансий удаленной работы. В целом по России в марте по сравнению с февралем их стало больше на 71%, в Москве - на 25%. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220%, сообщает РЕН ТВ.

Накануне губернатор, чьё имя не называется, предложил вернуть в России рабочие субботы, чтобы смягчить последствия экономического кризиса. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН раскритиковал это предложение и рассказал о последствиях, к которым оно может привести.

«Это предложение не соответствует Конституции, Трудовому кодексу и международным конвенциям о защите прав работников, которые наша страна подписала ещё в советские времена. Но самое главное, что это предложение не соответствует ни уму, ни разуму. Есть очень высокая безработица и это означает, что если кто-то начинает работать сверхурочно, то кому-то другому работы просто не хватит. Если какая-то часть работников начнёт трудиться по выходным дням, то другую часть работников придётся увольнять. То есть это предложение влечёт за собой рост безработицы в России», - сказал Шеин.

