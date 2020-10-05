Новости за ночь: Названы города с самыми высокими зарплатами

В рейтинг включены 100 наиболее крупных городов страны, суммарно в них на начало 2020 года проживали 65 млн россиян, отмечает Ura.ru.

Меньше всего в первом полугодии текущего года зарабатывали жители города Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей).

Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил в эфире НСН, что никаких массовых увольнений в стране не фиксировалось, но в случае повторного введения самоизоляции ситуация ухудшится.



