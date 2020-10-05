Новости за ночь: Названы города с самыми высокими зарплатами

Жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда возглавили рейтинг по уровню зарплат в России, который составили РИА Новости.

Согласно данным исследования, средняя чистая зарплата в российской столице составляет 103,1 тыс. рублей. Жители Южно-Сахалинска и Салехарда получают в среднем более 90 тыс. Рублей, пишет «Газета.ру».

В пятерку лидеров по этому показателю вошли также жители Сургута - 77 тыс. Рублей в месяц, а также Ханты-Мансийска - 75,4 тыс. рублей.

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В рейтинг включены 100 наиболее крупных городов страны, суммарно в них на начало 2020 года проживали 65 млн россиян, отмечает Ura.ru.

Меньше всего в первом полугодии текущего года зарабатывали жители города Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей).

Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил в эфире НСН, что никаких массовых увольнений в стране не фиксировалось, но в случае повторного введения самоизоляции ситуация ухудшится.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияЗарплаты
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