Новости за ночь: Названы города с самыми высокими зарплатами
Жители Москвы, Южно-Сахалинска и Салехарда возглавили рейтинг по уровню зарплат в России, который составили РИА Новости.
Согласно данным исследования, средняя чистая зарплата в российской столице составляет 103,1 тыс. рублей. Жители Южно-Сахалинска и Салехарда получают в среднем более 90 тыс. Рублей, пишет «Газета.ру».
В пятерку лидеров по этому показателю вошли также жители Сургута - 77 тыс. Рублей в месяц, а также Ханты-Мансийска - 75,4 тыс. рублей.
В рейтинг включены 100 наиболее крупных городов страны, суммарно в них на начало 2020 года проживали 65 млн россиян, отмечает Ura.ru.
Меньше всего в первом полугодии текущего года зарабатывали жители города Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей).
Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил в эфире НСН, что никаких массовых увольнений в стране не фиксировалось, но в случае повторного введения самоизоляции ситуация ухудшится.
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