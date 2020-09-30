Правительство РФ не хочет повышать зарплату чиновникам в 2021 году

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, предлагается приостановить до 1 января 2022 года действие соответствующего положения части 11 статьи 50 ФЗ «О государственной гражданской службе», где говорится, что оклады чиновников ежегодно должны увеличиваться по уровню инфляции.

Реализация ФЗ позволит не увеличивать объёмы бюджетных ассигнований федерального бюджета на индексацию (повышение) окладов денежного содержания гражданских служащих (в размере 4%), в 2021 году на 2,9 млрд. рублей (из расчета на 3 месяца), в 2022 году и далее - на 11,8 млрд рублей (из расчета на год).

Решение об увеличении размеров окладов денежного содержания чиновников принимается президентом по представлению правительства.