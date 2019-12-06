Новости за ночь: США ввели санкции против российских хакеров

США ввели санкции в отношении российских компаний и физических лиц, которые якобы были связаны с киберпреступлениями. Об этом сообщает Минфин страны. Под ограничения попала компания Evil Corp, которая в сообщении ведомства названа «российской киберпреступной организацией, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex». Кроме того, меры наложены на 17 физических лиц и семь организаций. Руководителям Evil Corp Максиму Якубцу и Игорю Турашеву предъявлены обвинения в краже более 100 млн с помощью вредоносной программы.

В сентябре издание Bloomberg сообщило, что в преддверии американских президентских выборов 2020 года ожидается оживленная борьба с попытками иностранного вмешательства.

{{read_also_7wtJtXWCe}}