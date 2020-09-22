Новости за ночь: Миронов предложил ввести продуктовые карточки для бедных

Председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести продуктовые банковские карты для малоимущих россиян. На них они смогут получать финансовую помощь от государства.

По словам Миронова, в стране порядка 20 млн человек, живущих за чертой бедности. К бедным он отнес не только тех, кто зарабатывает меньше уровня МРОТ, но также, например, 20 тыс. рублей.

«Это тоже очень мало, но получается, что их доходы настолько высоки, что в выборку Росстата эти люди уже не попадают, что сильно искажает официальные данные», — цитирует Ura.ru Миронова.