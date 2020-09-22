Новости за ночь: Миронов предложил ввести продуктовые карточки для бедных
Председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести продуктовые банковские карты для малоимущих россиян. На них они смогут получать финансовую помощь от государства.
По словам Миронова, в стране порядка 20 млн человек, живущих за чертой бедности. К бедным он отнес не только тех, кто зарабатывает меньше уровня МРОТ, но также, например, 20 тыс. рублей.
«Это тоже очень мало, но получается, что их доходы настолько высоки, что в выборку Росстата эти люди уже не попадают, что сильно искажает официальные данные», — цитирует Ura.ru Миронова.
Политик полагает, что на продуктовую карту гражданам нужно дать возможность приобретать товары российского производства. Деньги на поддержку граждан, по его расчетам, можно было бы взять из Фонда национального благосостояния.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН ранее высказал мнение, что техническое воплощение продуктовых карточек не имеет значения.
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