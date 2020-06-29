Новости за ночь: Минтруд разъяснил порядок июльских выплат на ребенка

Для начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет не потребуется подавать отдельное заявление. Как пояснили в Минтруде, ранее применялся технический алгоритм электронного обмена данными, поэтому родителям никаких дополнительных справок не понадобится.

По данным ведомства, в первый день выплат этот алгоритм позволил перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей.

Минтруд не поддержал предложение расширить выплаты на детей старше 16 лет

«Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение десяти дней»,— говорится в сообщении министерства. На данный момент выплаты получил 21 млн детей. Новые выплаты начнутся с 1 июля.

РЕНТ-ТВ напоминает, 11 мая Владимир Путин объявил меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии COVID-19. Это, в том числе, разовая выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет 10 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в России хотят предоставить родителям право на отказ от места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН одобрила идею, отметив, что большое количество родителей в текущих экономических условиях не могут оплачивать детские сады.

«В нашу организацию обращается очень много родителей, которые сейчас из-за пандемии остались без работы и, соответственно, без денег, и так как кто-то из родителей остается дома, то и водить ребенка в детский сад нет необходимости. Но в этом случае, если ребенок остается дома, даже государственный детский сад нужно продолжать оплачивать. Суммы разные в регионах, но зачастую, в текущих условиях они являются неподъемными. Поэтому было бы замечательно предоставить возможность выбора родителям. Но проблема в том, если родители сейчас откажутся от посещения детского сада в пользу денег, именно из-за экономической ситуации, то позже, когда обстановка улучшится, это место уже займут», — прокомментировала Волынец.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Владимир ПутинВыплатыРебенок
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры