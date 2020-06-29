Новости за ночь: Минтруд разъяснил порядок июльских выплат на ребенка

«Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение десяти дней»,— говорится в сообщении министерства. На данный момент выплаты получил 21 млн детей. Новые выплаты начнутся с 1 июля.

РЕНТ-ТВ напоминает, 11 мая Владимир Путин объявил меры поддержки семей с детьми в условиях пандемии COVID-19. Это, в том числе, разовая выплата семьям с детьми от 3 до 16 лет 10 тыс. руб.

Ранее стало известно, что в России хотят предоставить родителям право на отказ от места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТ.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН одобрила идею, отметив, что большое количество родителей в текущих экономических условиях не могут оплачивать детские сады.

«В нашу организацию обращается очень много родителей, которые сейчас из-за пандемии остались без работы и, соответственно, без денег, и так как кто-то из родителей остается дома, то и водить ребенка в детский сад нет необходимости. Но в этом случае, если ребенок остается дома, даже государственный детский сад нужно продолжать оплачивать. Суммы разные в регионах, но зачастую, в текущих условиях они являются неподъемными. Поэтому было бы замечательно предоставить возможность выбора родителям. Но проблема в том, если родители сейчас откажутся от посещения детского сада в пользу денег, именно из-за экономической ситуации, то позже, когда обстановка улучшится, это место уже займут», — прокомментировала Волынец.

